Kadıköy'de yaklaşık iki ay önce otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan şüpheli, adli makamlara teslim oldu. Şüpheli, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de Bisiklet Sürücüsüne Çarparak Ölümüne Yol Açan Şüpheli Teslim Oldu

Kadıköy'de yaklaşık iki ay önce otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan Temel Ü, adli makamlara teslim oldu.

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da yaşanan kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli Temel Ü. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Arama çalışmaları devam eden şüpheli, hakkındaki kararın ardından adli makamlara teslim oldu.

Temel Ü, Anadolu Adliyesindeki polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Temel Ü, kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.