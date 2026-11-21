Kadıköy'de 9 katlı binanın 9'uncu katındaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın 9'uncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangında dairede hasar oluştu.
Kadıköy'de 9 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Erenköy Mahallesi Yesari Asım Arsoy Sokak'taki binanın 9'uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede önlem alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
Oluşan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA