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Kadıköy Acıbadem'de 4 katlı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Kadıköy Acıbadem'de 4 katlı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Kadıköy Acıbadem'de saat 14.20 sıralarında 4 katlı inşaatta çalışan işçi, iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADIKÖY'de 4 katlı inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.20 sıralarında Acıbadem Mahallesi Asaf Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı inşaatta çalışan işçi dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda aşağı düşen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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