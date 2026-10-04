Kaçkar Dağları'nda sonbahar ve kış bir arada, zirveler karla beyazladı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor.

Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliği Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'da görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA