Kaçan Şüpheliler İnşaatta Yakalandı

AVCILAR'da motosikletli yunus ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, ara sokakta otomobili ter etti. Bir inşaatta saklanmaya çalışan iki kişi kısa sürede yakalandı.

Olay dün gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-100'de denetim yapan motosikletli yunus ekipleri şüphe üzerine bir otomobilini durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yan yoldan kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Otomobilden yunus ekiplerine ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli, ara sokakta otomobilden inerek bir inşaata girdi. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı şüpheliler gözaltına alınırken otomobil olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sokaktan kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.