Gaziantep'te kaçan kurbanlık dana hastane bahçesinde yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı için alınan dana, sahibinin elinden kaçarak Nizip Devlet Hastanesi bahçesine girdi. Hastane personeli ve vatandaşların yardımıyla yakalanan dana, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu