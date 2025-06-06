Kaçan Boğa Çocukları Kovaladı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık boğa, şeker toplamak için sokağa çıkan çocukları kovaladı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Boğa, bayramlaşıp şeker toplamak için sokağa çıkan 5 çocuğu kovaladı. Çocuklar korku içinde kaçışırken, o anlar köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çocuklara doğru koştuğu, çocukların ise çığlıklar içinde kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.