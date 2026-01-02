Haberler

Çin'de Biyofarmasötik Şirketinde Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir biyofarmasötik şirketinde meydana gelen kazada 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

NANCHANG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jinxian ilçesindeki bir biyofarmasötik şirketinde meydana gelen kazada 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yerel acil durum yönetim ofisinden perşembe akşamı yapılan açıklamada çarşamba günü saat 22.25 civarında yaşanan kazanın, kurtarma çalışmalarına rağmen 3 can kaybına, 3 kişinin de yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun an itibarıyla stabil olduğu ifade edildi.

Olayın ardından derhal acil durum planı devreye sokuldu ve olay yeri yönetimi, yaralıların tedavisi ve olay sonrası düzenlemeler için personel organize edildi.

Kazanın nedeni ve nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
