Jiangsu'da 2025 Yangtze Kültür Forumu Başladı

NANJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen 2025 Yangtze Kültür Forumu'nda konuşma yaptı, 21 Kasım 2025.

Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başlayan forum, 30'dan fazla ülkeden, aralarında hükümet yetkilileri, akademisyenler ve diplomatların da bulunduğu 300'ün üzerinde konuğu bir araya getirdi. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)