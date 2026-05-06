Haberler

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Görev Değişimi... Yeni Başkan, Düzgün Esina Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 30. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Düzgün Esina başkanlığa seçildi ve odanın gelecekteki çalışmalarında meslek alanlarının korunması ve geliştirilmesi hedeflenecek.

(ANKARA) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda 30. Dönem Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni dönem yönetimi göreve başladı. Genel Kurul'da seçilen 31. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri görev dağılımını yaptı, Oda Başkanlığı'na Düzgün Esina getirildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda 30. Dönem Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni dönem yönetimi göreve başladı. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da seçilen 31. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ömer Ersin Gırbalar'ın çağrısı ile 4 Mayıs 2026 tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptı.

Yapılan görev dağılımı sonucunda, Oda Başkanlığı görevine Düzgün Esina seçildi. Esina, Başkanlık görevini, önceki dönem başkanı Hüseyin Alan'dan devraldı.

Yeni Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Düzgün Esina, görevi devralmasının ardından yaptığı değerlendirmede, meslek alanlarının korunması, geliştirilmesi ve kamu yararı doğrultusunda güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Esina, geçmiş dönemde Oda çalışmalarına önemli katkılar sunan Hüseyin Alan'a teşekkür ederek, yeni dönemde ortak akıl ve dayanışma ile Oda faaliyetlerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yeni yönetiminin, zemin ve temel etütlerinden madenciliğe, afet risklerinin azaltılmasından mesleki hakların korunmasına kadar geniş bir alanda etkin çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin

Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

PKK adını değiştirdi! İşte yeni ismi