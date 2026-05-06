TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Görev Değişimi... Yeni Başkan, Düzgün Esina Oldu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nda 30. Dönem Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni dönem yönetimi göreve başladı. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da seçilen 31. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ömer Ersin Gırbalar'ın çağrısı ile 4 Mayıs 2026 tarihinde toplanarak görev dağılımını yaptı.

Yapılan görev dağılımı sonucunda, Oda Başkanlığı görevine Düzgün Esina seçildi. Esina, Başkanlık görevini, önceki dönem başkanı Hüseyin Alan'dan devraldı.

Yeni Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Düzgün Esina, görevi devralmasının ardından yaptığı değerlendirmede, meslek alanlarının korunması, geliştirilmesi ve kamu yararı doğrultusunda güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Esina, geçmiş dönemde Oda çalışmalarına önemli katkılar sunan Hüseyin Alan'a teşekkür ederek, yeni dönemde ortak akıl ve dayanışma ile Oda faaliyetlerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yeni yönetiminin, zemin ve temel etütlerinden madenciliğe, afet risklerinin azaltılmasından mesleki hakların korunmasına kadar geniş bir alanda etkin çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA