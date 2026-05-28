Haberler

Japonya ve Filipinler stratejik ortaklığı yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya ve Filipinler'in, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiği bildirildi.

Japonya ve Filipinler'in, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiği bildirildi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Japonya'daki temasları kapsamında Başbakan Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

Marcos Jr. ve Takaiçi görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Takaiçi, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in hayata geçirilmesi için Japonya ile Filipinler'in yakın biçimde çalışmasının öneminin hiç bu kadar büyük olmadığını" belirtti.

Marcos Jr. da ikili ilişkilerde gelinen seviyenin, Japonya ve Filipinler arasındaki ilişkinin "gücünü, derinliğini ve genişliğini yansıttığı" yorumunda bulundu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı
Beşiktaş'la görüşen Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu

Dün Beşiktaş'la görüşmüştü, bugün yeni takımıyla el sıkıştı
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

Ünlü şarkıcı bayram günü gelen acı haberle yıkıldı