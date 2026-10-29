Japonya Savunma Bakanı Koizumi, ABD ile füze üretimi için tesis kurulacağını açıkladı

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, ABD ile gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerin ortak üretimi için ülkesinde tesis kurma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Savunma Bakanları Toplantısı Artı (ADMM-Plus) kapsamında Filipinler'de bulunan Koizumi, düzenlediği basın toplantısında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Koizumi, ABD ile gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerin ortak üretimi için Japonya'da tesis kurma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

"Operation Supercharge" adı verilen ortak girişim kapsamında üretilecek füzelerin "F-35'ler için hayati önem taşıdığına" dikkati çeken Koizumi, "Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini her zamankinden daha hızlı ve yoğun şekilde güçlendirme konusunda mutabık kaldık. (Hegseth ile görüşmesinde) Güç kullanımı, baskı veya diğer yollarla statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerini reddeden, hukukun üstünlüğüne dayalı, özgür ve açık bir uluslararası düzenin önemini bir kez daha teyit ettik." dedi.

Kaynak: AA