Haberler

Japonya'nın kuzeydoğusundaki orman yangınları 11. gününde kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgede 1633 hektarlık alanın yandığı ve bunun, bölgenin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiği belirtildi

Japonya'nın Iwate eyaletinde çıkan orman yangınlarının 11. gününde kontrol altına alındığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer, Japonya'nın kuzeydoğusunda 22 Nisan'da başlayan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eyaletin Otsuchi bölgesi yetkilileri, söz konusu yangınların 11. gününde kontrol altına alındığını bildirerek, yangınların sıçrama ihtimalinin azaldığı bilgisini paylaştı.

Bölgede 1633 hektarlık alanın yandığını bildiren yetkililer, bunun bölgenin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca, toplamda 8 binanın zarar gördüğünü ve 2 kişinin yaralandığını belirterek, kontrol çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Japonya'nın Iwate eyaletinde 22 Nisan'da 2 farklı noktada orman yangınları çıkmıştı.

Yetkililer 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yaparken, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) destek talep edilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Yine göğsümüzü kabarttı

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim

Bekleneni yaptı!