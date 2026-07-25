Haberler

Japonya'da sosyal medyada ünlenen maymun Punch doğum günü için binlerce tebrik mesajı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde orangutan şeklindeki pelüş oyuncağa sarıldığı görüntülerle sosyal medyada ilgi gören ve yarın bir yaşını dolduracak makak maymunu Punch'ın sevenleri, doğum günü öncesinde binlerce tebrik mesajı yolladı.

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde orangutan şeklindeki pelüş oyuncağa sarıldığı görüntülerle sosyal medyada ilgi gören ve yarın bir yaşını dolduracak makak maymunu Punch'ın sevenleri, doğum günü öncesinde binlerce tebrik mesajı yolladı.

Japonya'da pelüş oyuncakla "anne özlemini" gideren maymun Punch, yarın bir yaşını dolduruyor.

Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, özellikle sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi gören Punch'ın, doğum günü öncesinde yaklaşık 2 bin 500 tebrik mesajı aldığını söyledi.

Bazı mesajların Japonya dışından da geldiğini belirten Yasunaga, bunların Punch için oluşturulan doğum günü sergisinin duvarlarında yer aldığını ifade etti.

Doğumdan sonra annesi tarafından terk edilen makak maymunu Punch'ın "anne özlemiyle" orangutan pelüşüne sarıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüş, internette viral olmuştu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı görülmüştü.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Özgür Özel 'A Takımı'nı belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı

Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı