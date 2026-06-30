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Japonya'da kaybolan kişinin cesedi ayı görülen bölgede bulundu

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Japonya'nın Aomori eyaletinde 27 Haziran'dan beri kayıp olan 63 yaşındaki kişinin cesedi, ayı görülen dağlık bölgede hayvan ısırığı izleriyle bulundu. Polis, ayı saldırısı ihtimalini araştırıyor.

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi, bir ayının görüldüğü bölgede rastlandı.

Son dönemde artan ayı saldırılarına karşı sıkı önlemler alınan Japonya'da yeni bir saldırı vakasından şüpheleniliyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletle aynı adı taşıyan Aomori kentinde polis ve itfaiye ekipleri, 27 Haziran'dan bu yana kayıp olan 63 yaşındaki kişinin cesedini, dağlık bir bölgede vücudunda hayvan ısırığına benzer yara izleriyle buldu.

Arama çalışmaları sürdüğü sırada bölge yakınlarında bir ayıya rastlandığı, polisin söz konusu kişinin ayı saldırısına uğrayıp uğramadığını soruşturduğu açıklandı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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