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Japonya'da istihbaratın merkezileştirilmesini hedefleyen yeni konsey hizmete girdi

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Japonya'da ulusal istihbaratın merkezileştirilmesi amacıyla yeni kurulan Ulusal İstihbarat Konseyinin hizmete girdiği, "casuslukla mücadele" çalışmaları kapsamında ilk toplantısını düzenlediği bildirildi.

Japonya'da ulusal istihbaratın merkezileştirilmesi amacıyla yeni kurulan Ulusal İstihbarat Konseyinin hizmete girdiği, "casuslukla mücadele" çalışmaları kapsamında ilk toplantısını düzenlediği bildirildi.

Kyodo News'un haberine göre, hükümetten, hizmete giren Ulusal İstihbarat Konseyine ilişkin açıklama yapıldı.

"Casuslukla mücadele" çalışmaları kapsamında Ulusal İstihbarat Konseyinin ilk toplantısını düzenlediği belirtilen açıklamada, toplantıya Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin başkanlık ettiği aktarıldı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konseyin kurulması Japonya'nın istihbarat reformları açısından ilk adımı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Konseyin, Japonya'nın ilk ulusal istihbarat stratejisinin oluşturulmasını görüşmesi ve yeni casuslukla mücadele mevzuatını ele almak üzere bir uzman heyeti kurması bekleniyor.

"Ulusal İstihbarat Bürosu" kuruldu

Bunun yanı sıra, Bakanlar Kurulu İstihbarat Araştırma Ofisinin yerine, Başbakanlık Ofisine doğrudan bağlı bir istihbarat teşkilatı olarak "Ulusal İstihbarat Bürosu" da kurulmuş oldu.

Söz konusu Büronun, Ulusal Polis Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi kurumlar tarafından toplanan istihbaratı koordine etmesi hedefleniyor.

Daha önce bakanlıklar bünyesinde ayrı ayrı faaliyet gösteren istihbarat büroları, böylece tek merkezde toplanmış oldu.

Japonya'dan ulusal istihbaratın merkezileştirilmesi adımı

Japonya hükümetinin, Mayıs ayında, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı, kurumlar arası istihbarat entegrasyonu ve kapasite güçlendirilmesi için yeni bir "Ulusal İstihbarat Bürosu" kuracağı bildirilmişti.

Başbakan Takaiçi Sanae kabinesindeki "İstihbarat ve Araştırma Ofisi"nin görev kapsamının, Temmuz ayında geliştirilerek, yeni bir ulusal düzeyli ve birleşik istihbarat bürosuna dönüştürüleceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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