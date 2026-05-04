Japonya'da çocuk nüfusu geçen yıla göre 350 bin azalarak 13,2 milyona geriledi

Ülkedeki çocuk sayısı 1975'ten bu yana en düşük seviyesinde

Japonya'da çocuk nüfusunun, önceki yıla kıyasla 350 bin azalarak 13,2 milyona gerilediği bildirildi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı, her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan "Ulusal Çocuk Günü" dolayısıyla ülkedeki güncel çocuk nüfusu verilerini yayımladı.

Buna göre Japonya'da nisan itibarıyla çocuk nüfusu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 350 bin azalarak 13,2 milyona geriledi.

Bu, 1975 yılı sonrasındaki en düşük veri olarak kayda geçti.

Toplam nüfustaki çocukların oranı yüzde 10,8'e geriledi. Bu oran, son 52 yıldır düşüş kaydediyor.

Güncel verilere göre ülke genelinde 6,8 milyon erkek ve 6,4 milyon kız çocuğu bulunuyor.

Japonya'da çocuk nüfusuna dair resmi kayıtlar, 1950 yılından beri tutuluyor.

Nüfus sorunu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülke çapında düşen nüfus oranlarıyla mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Kasım 2025'te yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi"ni kurduklarını açıklamıştı. Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." ifadesini kullanmıştı.

Tokyo hükümeti, azalan doğum oranları karşısında 2030 yılına kadarki dönemi "mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için son fırsat" olarak belirlediğini duyurmuştu.

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma konusunda problem oluşturuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
