Japonya'da Ayı Saldırısı: Bir Ölü, Üç Yaralı

TOKYO, 25 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir köy ofisi yakınlarında ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Polis, Akita bölgesinin Higashinaruse köyündeki belediye ofisine cuma günü saat 11.10'da bir ayı saldırısında birden fazla kişinin yaralandığına dair bir acil yardım çağrısı geldiğini aktardı.

Olay yerine gelen memurlar, köy ofisinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta, kanlar içinde yaralı halde yerde yatan 3 erkek ve bir kadınla karşılaştı.

Polis, 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığını ve 38 yaşındaki erkeğin öldüğünün doğrulandığını söyledi.

Köy yetkilileri, saldırının 70'li yaşlarındaki bir çiftin açık havada çalışırken meydana geldiğini ve her ikisi de erkek olan diğer iki kurbanın onlara yardım etmeye geldiğini söyledi.

Olay yerine yakın bir yerde görünen bir ayı, aynı gün yerel saatle 13.10'dan kısa bir süre sonra vurularak öldürüldü. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda ve pençelerinde kan lekeleri bulunan yetişkin dişi ayının 4 kişiye saldırdığı düşünülüyor.

Son saldırı, ülke genelinde ayı ile ilgili olayların son zamanlarda arttığı bir dönemde meydana geldi.