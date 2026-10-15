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Japonya Başbakanı Takaiçi, nükleer denizaltıyı ciddi şekilde değerlendirecek

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, nükleer kapasiteli denizaltı edinmeyi ciddi şekilde değerlendireceklerini açıkladı. Takaiçi, Avustralya ve Güney Kore'nin adımlarının inceleneceğini belirtti. Mevcut yasalar nükleer enerjinin barışçıl kullanımını sınırlıyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, bölgesel düzeyde savunma kabiliyetlerini geliştirmeleri gerektiğini ve nükleer kapasiteli denizaltı edinmeyi "ciddi şekilde değerlendireceklerini" bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Takaiçi, Temsilciler Meclisi oturumunda yaptığı konuşmada, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini değerlendirdi.

Takaiçi, ülkenin Öz Savunma Kuvvetlerinin, Pasifik bölgesindeki istihbarat toplama ve gözlem kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkati çekerek, savunma alanında gelişme sağlamanın "aciliyetini" vurguladı.

Öz Savunma Kuvvetlerini nükleer kapasiteli denizaltılarla donatma ihtimalini "ciddi şekilde değerlendireceklerini" dile getiren Takaiçi, bunu somut ve gerçekçi yaklaşımla ele alacaklarını belirtti.

Takaiçi, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerde nükleer denizaltılara ilişkin atılan adımların inceleneceğini ifade etti.

Ülkenin mevcut yasaları, nükleer enerjinin kullanımını barışçıl amaçlarla sınırlandırıyor.

Nükleer silahların ülkede bulundurulmasını ve üretilmesini yasaklayan "Üç Nükleer İlke" de 1967'de parlamentoda ilan edilmiş ve zamanla ulusal ilke haline gelmişti.

Kaynak: AA
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