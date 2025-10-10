JANVAK'tan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret

Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı (JANVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

Çetin, beraberindeki heyetle yaptığı ziyarette Başsavcı Çatlı'ya vakıflarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çatlı ziyarette, vatanın, canlarını gözünü kırpmadan feda eden kahramanların mirası üzerinde yükseldiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çatlı, "Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimiz milletimizin onurudur. Onların her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda günün anısına fotoğraf çektirildi.