Haberler

JANVAK'tan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı (JANVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı (JANVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

Çetin, beraberindeki heyetle yaptığı ziyarette Başsavcı Çatlı'ya vakıflarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çatlı ziyarette, vatanın, canlarını gözünü kırpmadan feda eden kahramanların mirası üzerinde yükseldiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çatlı, "Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimiz milletimizin onurudur. Onların her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda günün anısına fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.