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Jandarma'nın Mobil Trafik Eğitim Araçları Sahada

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Jandarma Genel Komutanlığı, 2023'te başlattığı Mobil Trafik Eğitim Araçları Projesi kapsamında yeni araçları hizmete sundu. Çocuklara ve kırsal bölgelerdeki tarım aracı kullanıcılarına yönelik eğitimlerle trafik güvenliği bilinci artırılıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Araçları Projesi" kapsamında yeni araçlar sorumluluk sahalarında yerlerini aldı.

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması olarak 2023 yılında hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Araçları Projesi" ile Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ve vatandaşlara yönelik eğitimler sürüyor.

Çocukların trafik kurallarını eğlenerek ve uygulamalı öğrenmesini sağlayan araçlarla, geleceğin bilinçli sürücülerinin yetiştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırsal bölgelerde ise 'tarım araçları mobil trafik eğitim araçlarımız' ile traktör ve tarım aracı kullanıcılarına, rops demiri, reflektör ve flaşörlü lamba gibi hayati güvenlik donanımlarının önemini anlatıyoruz. Sahada bulunan 'trafik ve eğitim araçlarımızla' ülkemizin her köşesinde trafik güvenliği için görevdeyiz. Yeni eğitim araçlarımızı da vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere sorumluluk sahalarına gururla uğurluyoruz."

Kaynak: AA
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