Kayseri'de jandarma motosiklet sürücülerini olası kazalara karşı bilgilendirdi

Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücülerini olası kazalara karşı bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alfa ve RR Motor gibi motosiklet gruplarından yaklaşık 100 sürücüyü, Dünya Motosiklet Günü dolayısıyla misafir etti.

Trafik timinde görevli personel, motosiklet sürücülerini, sürüş teknikleri, ekipman önemi, trafikte görünürlük ve kazalara karşı alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

Sürücüler, hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek amacıyla trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Motosikletli jandarma trafik timi, jandarma bahçesinde kurulan parkurda gösteri yaptı.

Program sonunda motosiklet sürücülerine, motorcu yeleği hediye edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.