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Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'nin Cenazesi Defnedildi

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'nin Cenazesi Defnedildi
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Adıyaman'da elektrikli bisiklet kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da dualarla uğurlandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'nin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Beyyazı beldesine getirildi. Ailesinin evinde dua edilerek alınan helallikte yakınları gözyaşları döktü. Helalliğin ardından bir süre askerler tarafından daha sonra da vatandaşlardın omuzlarında taşıdığı Şahintepe'nin tabutu belde meydanına getirildi. Meydanda tören mangası naaşı devralarak musallaya bıraktı. Uzman Çavuş Şahintepe'nin babası Yaşar Şahintepe cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekerken yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.

Cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Jandarma Teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Şahintepe'nin cenazesi Beyyazı'daki kabristanda defnedildi.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHSİAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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