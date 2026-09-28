Jandarma, Şanlıurfa Viranşehir'de gömülü tankta 1250 litre kaçak akaryakıt buldu

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt, 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Paylaşılan görüntülerde, bir tırın deposundan hortum aracılığıyla depodaki tanklara yakıt aktarılması ve toprağa gömülü tankın kürekle kazılarak ortaya çıkarılması yer alıyor.

Kaynak: AA