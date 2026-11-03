Jandarma, Kayseri'de 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firariyi yakaladı

Jandarma, Kayseri'de 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Valilik açıklamasına göre, arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA