Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Jandarma, Kayseri'de 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firariyi yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma, Kayseri'de 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firariyi yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Valilik açıklamasına göre, arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart'ı yenemedi

Günün ilk maçında goller yağmur gibi geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Emine Erdoğan'dan Seul'de anlamlı açılış! 70 yıl öncesinin hafızası
Kocaeli’de motosiklet ve skuterlere trafik yasağı! Valilik saat verdi

Bir ilde motokuryelere trafik yasağı! Valilik saat verdi
Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu

Ünlü oyuncunun milyon dolarlık malikanesinin önü çöktü! Evsiz kaldı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki ünlü şarkıcı hakkında karar
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Okyanusun ortasında mucize kurtuluş! Tekneleri tam 3 ay sürüklenen 2'si çocuk 5 kişi sağ bulundu

Pasifikte mucize kurtuluş! Okyanusun ortasında tam 3 ay
Himalayalar'da çığ altında kalan 8 dağcı için umutlar tükeniyor

Binlerce metre yükseklikte zamanla yarış: Umutlar her dakika azalıyor