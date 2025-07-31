Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında Terfi ve Atama Kararları Yayımlandı

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RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma ile Sahil Güvenlik komutanlıklarında terfi ve görev yerleri değişiklikleri oldu.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma ile Sahil Güvenlik komutanlıklarında terfi ve görev yerleri değişiklikleri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda çok sayıda personelin terfi ve atamaları gerçekleştirildi. Karara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 tümgeneral, 5 tuğgeneral ve kıdemli albay bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca, teşkilat bünyesindeki 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 2 tuğamiral ve 3 albayın bir üst rütbeye terfileri yapılırken, 6 amiralin görev yerleri değiştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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