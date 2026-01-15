Haberler

Jandarma Genel Komutanlığından jandarma personeline yönelik hakarete ilişkin açıklama Açıklaması

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda jandarma personeline hakaret eden şahıslar kınandı. Jandarma Genel Komutanlığı, güvenliği sağlamakla görevli personeline yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan 'resmi belgede sahtecilik' davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
