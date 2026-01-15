Jandarma Genel Komutanlığından jandarma personeline yönelik hakarete ilişkin açıklama Açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan 'resmi belgede sahtecilik' davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."