Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'dan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının güvenlik hizmetlerindeki iş birliği ve koordinasyonu vurgulandı.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının güvenlik hizmetlerindeki iş birliği ve koordinasyon vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı ziyaretinde, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının vatandaşların huzur ve güvenliği için yürüttüğü ortak çalışmaların önemine dikkat çekildi. Açıklamada, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için omuz omuza görev yapan Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız, her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
