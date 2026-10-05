Jandarma, Bayburt'un Aşağı Çımağıl köyünde define arayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı

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Bayburt'ta kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Çımağıl köyünde kırsalda define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, arazide define arayan S.D, H.D, S.D, K.D, S.G ve R.T'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör, kazma kürek, levye, halat ve define aramada kullanılan bazı materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA