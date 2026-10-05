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Jandarma, Bayburt'un Aşağı Çımağıl köyünde define arayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı

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Jandarma, Bayburt'un Aşağı Çımağıl köyünde define arayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı
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Bayburt Valiliği, Aşağı Çımağıl köyünde define arandığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerinin çalışma başlattığını duyurdu. Arazide define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı; dedektör, kazma kürek, levye ve halat ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt'ta kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Çımağıl köyünde kırsalda define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, arazide define arayan S.D, H.D, S.D, K.D, S.G ve R.T'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör, kazma kürek, levye, halat ve define aramada kullanılan bazı materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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