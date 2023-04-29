Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi Tokat'a uğurlandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün (36) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.

Nusaybin kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.