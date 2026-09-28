Haberler

Jandarma Ankara'da aranan 135 kişiyi operasyonlarla yakalayıp adliyeye sevk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT koordinesindeki operasyonlarda, aralarında kasten öldürme gibi suçlardan arananların bulunduğu 135 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sincan'da 59 gündür firari olan ve 22 yıl 11 ay 29 gün hapis cezası bulunan M.Ç. de yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan, "asayiş ve çeşitli suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 135 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Eylül'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu, 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme

Bruno Fernandes'ten Süper Lig devini heyecanlandıran gülümseme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BioNTech üretim tesislerini kapatıyor: 1800 çalışan etkilenecek

Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
Yeni Partili Günaydın'dan fon soruşturmasında Sayan Kaya iddiası! 'Başka isimler de var, zamanı gelince açıklayacağız'

Sayan Kaya için olay iddia! 'Başka isimler de var, açıklayacağız'
Evinde 295 gram metamfetamin çıktı! Şüpheliden pes dedirten 'limon tuzu' savunması

Evinden 295 gram uyuşturucu çıktı! Savunması pes dedirtti
Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş

Bu da mı tesadüf? Fon krizi Kurtlar Vadisi'nde bakın nasıl işlenmiş

Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında

6 ay sonra bir ilk! Fon soruşturması piyasaları yangın yerine çevirdi
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım