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İznik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 26 personel ile müdahale edildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 26 personel ile müdahale edildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Vali Demirtaş, "Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyor, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

Yangın çıkan ormanlık alan ve bölgedeki soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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