Üye Girişi
Haberler

İznik'te Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

İznik'te Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yayaları ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Aydın (24) yönetimindeki 16 BFR 895 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Başbay'a (65) çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Aydın ile Başbay yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Şenol Poyraz - Güncel

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel trafik bursa İznik

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Amasya Valisi kim oldu? Yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });