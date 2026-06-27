Haberler

İznik'te otomobile çarpan motosikletteki anne ile oğlu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki sürücü S.A. ve annesi Z.A. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü S.A. (21) ile arkasındaki annesi Z.A. (45) yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu S.A.'nın kullandığı 16 MC 7801 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan 06 AC 534 plakalı otomobile çarptı. Devrilen motosikletten düşen S.A. ile arkasındaki annesi Z.A. yaralandı.

Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Ağrı'da 13 yıllık kayıp dosyasında 3 tutuklama

13 yıl sonra sır çözülmüştü! Çok sayıda tutuklama var
Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi öldü

Daha 24 yaşındaydı! Sonu çok korkunç oldu
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Anne restoranı bastı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu