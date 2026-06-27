İznik'te otomobile çarpan motosikletteki anne ile oğlu yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki sürücü S.A. ve annesi Z.A. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İznik ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü S.A. (21) ile arkasındaki annesi Z.A. (45) yaralandı.
Kaza, saat 15.45 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu S.A.'nın kullandığı 16 MC 7801 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan 06 AC 534 plakalı otomobile çarptı. Devrilen motosikletten düşen S.A. ile arkasındaki annesi Z.A. yaralandı.
Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.