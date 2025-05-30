İznik'te Jandarma Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İznik'te Jandarma Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada Mert Torun adlı sürücü hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiği iddia ediliyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile jandarma minibüsünün çarptığı kazada sürücü Mert Torun (25) hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahalllesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mert Torun'un kullandığı otomobil ile jandarmaya ait minibüs çarpıştı. Kazada Mert Torun olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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