İzmit'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

İZMİT'te dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Meliha Şahin (55), kızı Rabia Şahin (22) ve torunu Nehir Şahin (10) toprağa verildi. Kazada yaralananlar ise tedavilerinin devam ediyor.

İZMİT'te dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Meliha Şahin (55), kızı Rabia Şahin (22) ve torunu Nehir Şahin (10) toprağa verildi.

İzmit'te dün D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde kontrolden çıkan otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Arif Şahin, babası Azmi Şahin ve oğlu Mustafa Efe Şahin yaralanmış; sürücünün annesi Meliha Şahin, kardeşi Rabia Şahin ve kızı Nehir Şahin ise hayatlarını kaybetmişti. Hayatını kaybeden anne, kızı ve torununun cenazeleri, Alikahya Hayırsevenler Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından Körüktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kazada yaralanan Arif Şahin ve babası Azmi Şahin'in tedavilerinin ardından taburcu oldukları, Mustafa Efe Şahin'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma'nın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.