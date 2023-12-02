İzmit'te TIR'a arkadan çarpan otobüs kaza yaptı
İzmit'te TEM'de, TIR'a arkadan çarpan tur şirketine ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
'TIR ÖNÜMÜZE KIRDI'
İzmit'te TEM'de, TIR'a arkadan çarpan tur şirketine ait yolcu otobüsündeki yolculardan Tuncay Yılmaz, kazayı anlattı. Yılmaz, "Öndeki TIR önümüze kırdı. Yolun açık olması nedeniyle otobüs duramadı. Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk" dedi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca TEM'in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.