Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Tartışma Sonucu Vurulan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce cezaevinde olduğu, pandemi döneminde denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi. Yaralanan S.Ç.'nin tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce cezaevinde olduğu, pandemi döneminde denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi. Olayda ağır yaralanan S.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Tutuklama Cezaevi Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title