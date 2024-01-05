İzmit'te Tartışma Sonucu Vurulan Şahıs Tutuklandı

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce cezaevinde olduğu, pandemi döneminde denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi. Olayda ağır yaralanan S.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli),