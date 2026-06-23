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İzmit'te Çöplük Alanında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöplük alanda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Muhtar, bölgede sık sık yangın çıktığını ve çöp toplama noktası taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çöplük alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmit ilçesi Yenimahalle Mahallesi İnkılap Sokak'ta, saat 15.30 sıralarında çöplerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan, yarım saatte söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yeni Mahalle Muhtarı Gökhan Lençper, bölgede daha önce de benzer yangınların yaşandığını belirterek, "Burası baraj mevki olarak biliniyor. Her yıl 2 ya da 3 kez büyük yangınla karşı karşıya kalıyoruz. Burası, İzmit Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunuyor. Defalarca burada bir çöp toplama noktası oluşturulmasını talep ettik ancak hayata geçirilmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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