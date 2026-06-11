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Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanık K.Ç., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Haziran 2023'te İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde Ali Rıza Düzova'yı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın cezai ehliyetine ilişkin üst kuruldan istenen yeni raporda, K.Ç'nin cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

Son sözü sorulan K.Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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