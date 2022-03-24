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İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

İhlas Haber Ajansı - Cemal Kandemir - Güncel
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İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi KOCAELİ Kocaeli Körfezi'nin daimi misafirleri Flamingolar, göç mevsimi ile birlikte yeniden gelmeye başladı.

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

KOCAELİ Kocaeli Körfezi'nin daimi misafirleri Flamingolar, göç mevsimi ile birlikte yeniden gelmeye başladı. Flamingoların görsel şöleni dron ile görüntülendi.

Göçmen kuşlar arasında yer almasına rağmen İzmit körfezinde her mevsim görülen ve göçmen olarak bilinen Flamingolar, denizde görsel şölen oluşturuyor. Zaman zaman sayıları göç sebebiyle azalan Flamingoların sayısı göç mevsiminin gelişi ile birlikte yeniden artmaya başladı. Beslenme açısından zengin olan İzmit Körfezinde flamingolar görsel şölen oluşturuyor.

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

İhlas Haber Ajansı / Cemal Kandemir - Güncel

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