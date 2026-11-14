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İzmir ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

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İzmir merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden elebaşı olduğu belirtilen kişinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Elebaşının 7 yıldır 13 suçtan arandığı ve 272 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda örgüt elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.

Örgütlü uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen operasyon kapsamında 10 ve 12 Kasım'daki operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, 7 yıldır 13 ayrı suçtan arandığı, 272 suç kaydının bulunduğu ve Menderes ilçesinde saklandığı adreste yakalandığı öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ve 57 bin uyuşturucu hap ile reçetesiz satışı yasak olan 2 kilo 120 gram pregabalin ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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