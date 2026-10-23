İzmir ve Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İzmir ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İzmir ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda adreslerde 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA