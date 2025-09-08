İzmir Valisi Elban'dan polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova ilçesindeki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor." dedi.

Vali Elban, saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı.

Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.

Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.