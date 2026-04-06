İzmir Valisi Elban, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Elban, AA'nın doğru ve tarafsız habercilik anlayışına vurgu yaptı.
Elban mesajında "Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm AA ailesine nice başarılı yıllar ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Halil Şahin