İzmir Valiliğinde bayramlaşma töreni yapıldı

İzmir Valiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik makamında düzenlenen programda Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, protokol üyeleri ile bayramlaştı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, rektörler, kurum müdürleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

Bayramlaşma programı fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.