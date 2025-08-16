İzmir Urla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Urla ilçesinde Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi sebebiyle söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Urla ilçesine bağlı Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
