İzmir Urla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir Urla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi sebebiyle söndürme çalışmaları sürüyor.

İZMİR'in Urla ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Urla ilçesine bağlı Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda Trump'ın yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.