İzmir Taksicilerinden Korsan Taşımacılığa Tepki

Güncelleme:
İzmir'de taksici esnafı, korsan taşımacılığın yarattığı mağduriyete dikkat çekmek için bir araya gelerek yasal düzenleme talep etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelede partiler üstü bir yaklaşım beklediklerini belirtti.

İZMİR'de bir araya gelen taksici esnafı, korsan taşımacılık yapanlara tepki gösterdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Mecliste partiler üstü bir yaklaşımla bu konuda düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

Taksici esnafı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde korsan taşımacılığa karşı oda binası önünde toplandı. Taksiciler, hazırladıkları pankartlarla korsan taşımacılığa tepki gösterdi. Korsan taşımacılığın hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yasal olan bir meslek kuruluşu var. Ancak kaydı, kimliği ve denetimi olmayan kişiler tarafından yapılan taşımacılıkla kardeşlerimin emeği sömürülüyor, ekmeği çalınıyor. Bu durum artık toplumsal bir sorun haline geldi. 3-4 gün önce İzmir'de bir kadının korsan takside yaşadığı olay bunun en somut örneğidir" dedi.

Korsan taşımacılıkla ilgili yasal düzenleme çağrısında bulunan Özkan, "Mecliste partiler üstü bir yaklaşımla bu konuda düzenleme yapılmasını istiyoruz. Nasıl alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyeti 6 ay alınabiliyorsa, korsan taşımacılık yapanlara da aynı şekilde ceza uygulanmalı. İlk seferde 6 ay, tekrarlayan durumlarda ise katlanarak artmalı" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından 'Korsana hayır' sloganı atan taksici esnafı, olaysız şekilde dağıldı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

