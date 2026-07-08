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İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu
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İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar tarafından hareketsiz yatan bir erkek fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, kıyıda yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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