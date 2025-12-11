Haberler

İzmir Oda Orkestrası Dünyaca Ünlü Klarnetçi Barragán ile Sahne Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile sahne aldı. Konserde, çeşitli eserler seslendirilerek sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatıldı.

(İZMİR) - İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile sahne aldı. Konser, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İzmir Oda Orkestrası farklı disiplinlerden sanatçılar ve zengin bir repertuvarı kent sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Orkestra son olarak dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel konserde, solo ve oda müziği alanındaki uluslararası kariyeriyle tanınan İspanyol klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile oda orkestrasının performansı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde, Falla'nın Ateş Ritüeli Dansı, Bartók'un Romen Halk Dansları, Mendelssohn'un yaylı çalgılar için 7. Senfonisi ve Bernstein'ın klarnet, yaylı çalgılar ve vibrafon için sonat gibi eserleri yer aldı.

İspanyol Pablo Barragán, klarnet kariyerine Batı-Doğu Divan Orkestrası üyesi olarak başladı ve daha sonra özellikle oda müziği alanında uluslararası bir solist olarak kariyer yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title